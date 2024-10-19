Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, narkotik köpeği 'Çiko'nun da yer aldığı uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 938 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Milas ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin adresine baskın yapıldı. Narkotik köpeği 'Çiko' ile evde yapılan aramada 5 kilo 938 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.