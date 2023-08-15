Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 400 Gram Esrar ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Seydikemer İlçesi'nde bir şahsın evinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 400 gram kubar esrar, uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız silahlar ve tarihi eserler ele geçirildi.