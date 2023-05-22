Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde sürdürülen çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı. Bodrum, Milas ve Seydikemer'de gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde, kullanma aparatları ve diğer malzemeler ele geçirildi.