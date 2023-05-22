Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde sürdürülen çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı. Bodrum, Milas ve Seydikemer'de gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde, kullanma aparatları ve diğer malzemeler ele geçirildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde sürdürülen çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı.
Muğla İl Jandarma ekiplerinin 19-21 Mayıs tarihleri arasında Bodrum-Gümüşlük, Seydikemer-Karaköy ve Milas-Güllük Mahallelerinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Yapılan operasyonlarda, 17 kök kenevir bitkisi, 35 gram kenevir tohumu, 15 gram kubar esrar, 7 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, iklimlendirme sistemi, 5 adet ışık ve pervane ele geçirildi. - MUĞLA