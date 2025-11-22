Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Fethiye'den Menteşe'ye uyuşturucu taşıyan 4 kişi tutuklandı. Operasyonda 3 kilo 900 gram esrar ve 6 sentetik ecza ele geçirildi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fethiye ilçesinden Menteşe'ye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bu kapsamda çalışma başlatan ekipler, şühpeli otomobili uygulama noktasında durdurmak istedi. Sürücü 'dur' ihbarına uymayıp, yoluna devam etti. Ekipler takip sonucu otomobilin peşine düşerken, şüphelileri ormanda yakaladı. Narkotik madde arama köpeği 'Alice' ile araçta ve çevrede yapılan aramada; 3 kilo 900 gram esrar, 6 sentetik ecza ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 200 TL bulundu. Gözaltına alınan Mahir A., Emre D., Muhammet K. ve Berk Kerem G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece dün tutuklandı.