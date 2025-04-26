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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 3 Kilo 551 Gram Esrar Ele Geçirildi

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 3 Kilo 551 Gram Esrar Ele Geçirildi
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Muğla'nın Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 551 gram kubar esrar, 113 kök kenevir ve uyuşturucu üretiminde kullanılan materyaller ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Muğla'nın Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde, polisin düzenlediği operasyonlarda 3 kilo 551 gram kubar esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Dalaman ve Köyceğiz'de gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kilo 551 gram kubar esrar, 113 kök kenevir, 1 hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu madde üretmek için kullanılan materyal ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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