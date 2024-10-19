Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik, narkotik köpeği "Çiko" ile bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.