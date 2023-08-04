Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 31 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında 7 ilçede düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeleri, para ve altın ele geçirildi.