Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün ve bugün Dalaman, Datça ve Bodrum ilçelerinde, Kurban Bayramı öncesi kente uyuşturucu madde getirileceği değerlendirilen araç ve şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ve 100 fişek ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi.