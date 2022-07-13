MUĞLA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 3 TUTUKLAMA MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde metamfetaminle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde metamfetaminle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep'ten Dalaman'a yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği istihbaratına ulaştı. Şüphelilerin ilçe merkezinde kaldığı otel odasına dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda, satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.A., E.G. ve H.F., tutuklandı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Dalaman Güncel Haberler

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