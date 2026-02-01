Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Milas ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, durdurulan araçlardan uyuşturucu ve sentetik ecza ele geçirildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda durdurulan araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel