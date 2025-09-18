Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu çerçevede Karabörtlen Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca, 52 fişek, 10 litre sıvı gübre, 4 güvenlik sensörlü alarm ele geçirdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.