Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla'nın 5 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 443 kök kenevir bitkisi, 151 gram kenevir tohumu, 3 gram kokain, 406 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 38 gram skunk ve 1624 sentetik hap ele geçirildi.

MUĞLA'nın 5 ilçesinde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bodrum, Dalaman, Milas, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı. Ekipler, 5 ilçede 8- 15 Haziran tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 443 kök kenevir bitkisi, 151 gram kenevir tohumu, 3 gram kokain, 406 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 38 gram skunk ve 1624 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.