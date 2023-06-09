Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Evlerde ve şüphelilerin araçlarındaki aramalarda bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan bu kişilerden E.D. ve M.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.