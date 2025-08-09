Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Fethiye ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu yetiştiren 1'i kadın 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

MUĞLA'da, jandarma ekiplerinin operasyon düzenlediği evde, iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren 1'i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, Fethiye ilçesinde Nagihan T. (42) ve Ozan Kadir Y.'nin (45) eve kurdukları iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu yetiştirdiklerinin bilgisini aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin Göcek Mahallesi'ndeki evlerine düzenlenen operasyonda; 4 kök Hint keneviri, sıvı gübre seti, öğütme ve sarma aparatı, 3 gram kenevir tohumu, iklimlendirme sistemi, 10 gram kubar esrar, 1 kurusıkı tabanca, 1 sustalı bıçak, 1 muşta ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin Nagihan T. ve Ozan Kadir Y. savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

