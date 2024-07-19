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Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

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Muğla'nın Ortaca ve Milas ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, silahlar ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Muğla'nın Ortaca ve Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile ilçe Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede şüpheliler A.A.T. ve E.K'nin evinde yapılan aramada parçalar halinde bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, fişek, ruhsatsız av tüfeği ve fişeği, kurusıkı tabanca, kenevir yetişmede kullanılan çadır, 2 havalandırma borusu, havalandırma fanı, led aydınlatma paneli, esrar öğütme aparatı, hassas terazi, esrar sarma kağıdı ele geçirildi.

Söz konusu şüpheliler, "Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları" gerekçesiyle yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Ortaca Milas Muğla Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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