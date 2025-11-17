Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gözaltı, 7 Tutuklama

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 10-16 Kasım'da yapılan operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 11 kişi ise salıverildi.

Operasyonlarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.