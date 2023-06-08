Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bodrum, Milas, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Toplamda 129 gram kokain, 4 gram kubar esrar, 15 gram bonzai, 6,25 gram metamfetamin, 4 gram skunk, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muğla genelinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde tacirlerinin tespiti ve yakalanması maksadıyla 1-7 Haziran tarihleri arasında Bodrum, Milas, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Yapılan operasyonlarda, 129 gram kokain, 4 gram kubar esrar, 15 gram bonzai, 6,25 gram metamfetamin, 4 gram skunk, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi. - MUĞLA