Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bodrum, Milas, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Toplamda 129 gram kokain, 4 gram kubar esrar, 15 gram bonzai, 6,25 gram metamfetamin, 4 gram skunk, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.