Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla'nın Fethiye, Marmaris, Bodrum ve Milas ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Fethiye, Marmaris, Bodrum ve Milas ilçelerinde bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.