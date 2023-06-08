Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Muğla'nın Fethiye, Marmaris, Bodrum ve Milas ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Fethiye, Marmaris, Bodrum ve Milas ilçelerinde bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.
Muğla'nın Fethiye, Marmaris, Bodrum ve Milas ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Fethiye, Marmaris, Bodrum ve Milas ilçelerinde bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.
Düzenlenen operasyonda yol kontrol noktalarında durdurulan araçlarda ve belirlenen adreslerde arama yapıldı.
Aramalarda uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.