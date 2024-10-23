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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı
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Muğla'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

MUĞLA'da jandarma ekipleri tarafından 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menteşe, Marmaris, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde dün uyuşturucu madde ticareti yapan ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 11 şüphelinin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 398 gram metamfetamin, 520 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu, 204 ecstacy, 2 lyrica, 2 sentetik hap, 1 sigara sarılmış esrar, 1 esrar öğütme aparatı, 2 hassas terazi, 4 el telsizi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 80 fişek, 112 mermi, 1 bıçak, 1 altın Bitcoin para, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 200 avro, 920 paunt, 67 bin 800 liraya el konuldu.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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