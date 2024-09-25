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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Muğla ve çevresinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Operasyonda farklı miktarlarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Muğla ve ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda farklı miktarlarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyon kapsamında 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

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