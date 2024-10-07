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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonlarında 6 Kişi Tutuklandı

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonlarında 6 Kişi Tutuklandı
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Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, 11 ayrı operasyonla toplamda 57,6 gram esrar, 47,5 gram metamfetamin ve 17 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

MUĞLA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4-7 Ekim tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen 11 ayrı operasyonda 57,6 gram esrar, 47,5 gram metamfetamin, 17 sentetik ecza hap, 5 ecstasy ve 8 kök kenevir ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli de tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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