Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 27 zanlı yakalandı

Muğla'nın 4 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Fethiye, Marmaris, Bodrum ve Milas ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve bin 624 sentetik hap ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından 27 şüpheli gözaltına alındı.