Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum, Fethiye ve Milas ilçelerinde jandarma ekiplerince farklı zamanlarda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum, Fethiye ve Milas ilçelerinde jandarma ekiplerince farklı zamanlarda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yapılan istihbari çalışmalarda, Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde yaşayan N.A'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adreste arama yapıldı.

Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu madde kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonla ilgili adli işlem başlatıldı.

Milas İlçesi Kargıcak Mahallesin'de de Ş.Y. ve İ.S'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Şüpheliler, uyuşturucu madde satışı yaptığı sırada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında, bir miktar uyuşturucu ile 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 18 esrar çarşafı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 950 lira ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye ilçesinde de N.G'nin il dışından ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisinin alınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çırpı yol kontrol ve arama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde arama köpeği "Zorlu" ile arama yapıldı.

Yapılan aramada, otobüste yolcu olarak bulunan N.G'nin valizinde bir miktar skunk esrar ele geçirildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonla ilgili adli işlem başlatıldı.