Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 3 hassas terazi, 27 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 400 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, soruşturma kapsamında 160 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.