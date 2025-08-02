Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 24 Tutuklama

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince 16-31 Temmuz'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, 162 sentetik hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira, 3 bin 100 dolar ile bin 760 avro ele geçirildi.

Operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 24'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca soruşturma kapsamında 223 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" ile "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.