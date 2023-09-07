Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 24 Şüpheli Yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında Muğla'nın 6 ilçesinde düzenlenen 24 operasyonda 24 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve kullanma aparatları ele geçirildi.