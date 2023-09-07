Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 24 Şüpheli Yakalandı
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında Muğla'nın 6 ilçesinde düzenlenen 24 operasyonda 24 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve kullanma aparatları ele geçirildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ile mücadele çerçevesinde Muğla'nın 6 ilçesinde 1-7 Eylül tarihleri arasında 24 ayrı operasyon düzenlendi.
Uyuşturucu madde tacirlerinin tespiti ve yakalanması amacıyla Bodrum, Milas, Menteşe, Ula, Marmaris ve Seydikemer ilçelerinde düzenlenen 24 operasyonda 24 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Yapılan operasyonlarda, 14 kök kenevir bitkisi, 419 gram kokain, 152 gram kubar esrar, 88 gram toz esrar, 15 gram skunk, 24 gram metamfetamin, 64 adet sentetik hap ve 17 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. - MUĞLA