Muğla'da 'Umut' Tiyatro Oyunu ile Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği Düzenlendi

Muğla'da, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında "Umut" isimli tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

Büyükşehir belediyesinin desteğiyle sahnelenen tiyatro oyunu, 2 Ekim'de Marmaris, 3 Ekim'de ise Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Yeşilay Muğla Şubesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe Muğla Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Marmaris Kaymakamlığı da paydaş oldu.

Programda, tiyatro gösteriminin yanı sıra Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine (YEDAM) başvuran danışanların başarı hikayeleri ve atölye çalışmalarında ortaya çıkan eserleri de fuaye alanında sergilendi. Bağımlılıkla mücadele eden gençlerin hazırladığı resimler, oyun öncesinde izleyicilerle paylaşıldı.

Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, etkinlikte yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelenin sadece bireyleri değil toplumu da ilgilendiren ciddi bir sorun olduğunu vurguladı.

Soykan, Yeşilay'ın 105 yıldır bağımlılıkla etkin mücadele yürüttüğüne dikkati çekerek, YEDAM'ın yalnızca bir danışma merkezi değil umudun ve yeniden başlayabilmenin adresi olduğunu söyledi.

Sergide yer alan eserlerin bağımlılıkla verilen mücadelenin sembolü olduğunu ifade eden Soykan, ekran bağımlılığına karşı aileleri uyardı ve çocukları zararlı alışkanlıklardan korumanın en temel görevleri olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da bağımlılıkla mücadelede sadece yasaklarla, kurallarla değil sanatın, kültürün ve eğitimin gücüyle de yol almaları gerektiğini kaydetti.

Sahnelenen tiyatro oyununun bunun en güzel örneği olduğunu belirten Aras, "Toplum sağlığını korumak ve gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için Yeşilay ile iş birliğimizi güçlendirerek sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki geleceğimiz olan gençlerimize umut aşılamak, onların özgür ve üretken bireyler olarak yarınlara hazırlanmasını sağlamak en büyük sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

Yeşilay Muğla Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengür ise Yeşilay'ın gençlere verdiği önemi vurgu yaptı.

"Gençlik geleceğimizdir" diyen Şengür, Yeşilay'ın 105 yıllık amacının daima insana fayda sunmak olduğunu dile getirdi.

Gençlerin kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Şengür, bağımlılıklardan uzak, özgür ve bilinçli bireyler yetişmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Etkinliğe Türkiye Yeşilay Cemiyeti İstanbul Koordinatörü Ufuk Güneş, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.