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Muğla'da umre kafilesine otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Muğla'da umre kafilesine otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde umre kafilesine otomobilin çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde umre kafilesine otomobilin çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Engelli sürücü Mitat K. (50) idaresindeki 48 JM 456 plakalı otomobil, Pazaryeri Mahallesi Şehit Osman Tosun Caddesi'nde toplanan umre kafilesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Esma Sandıklı (71), Aynur Tekeli (50) ile Huriye Buse Tekeli (9) sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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