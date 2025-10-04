Muğla'da "Uluslararası Lezzet Festivali" düzenlendi.

Muğla Tanıtım Platformunca Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ile Menteşe Kaymakamlığının desteğiyle "Sofraya davetlisiniz" sloganıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen festivale, Rusya, Azerbaycan ve Kafkasya'dan 25 şef katıldı.

Kurşunlu Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, "Muğla İli Coğrafi İşaretli Ürünlerinin Önemi ve Tanıtımı" konulu panelle başladı. Ardından "Muğla Kültür Rotası-1" kitabı tanıtıldı ve şefler tarihi Arasta Çarşısı esnafını ziyaret etti. Yemek atölyelerinin de yer aldığı program, mahalli sanatçıların konseriyle sona erdi.

Etkinlikte, yerel üreticilerin ürünlerinin yer aldığı stantlar ilgi gördü.

Muğla Tanıtım Platformu kurucusu Gürkan Tetik, AA muhabirine, festivale beklentilerinin üzerinde katılım olduğunu, kentin tarihi, sanatsal ve özellikle gastronomi alanında tanınmasını sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Platform üyesi Ceyda Demir Akman da gelecek yıl daha kapsamlı etkinlikle Muğla'nın gastronomi alanında tanınırlığına katkı sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.