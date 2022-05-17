Muğla'da 'Ulusal Disiplinler Arası Öğrenci Kongresi' sona erdi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından düzenlenen ve 15 üniversitenin katıldığı "Ulusal Disiplinler Arası Öğrenci Kongresi" tamamlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve 12 Mayıs'ta başlayan kongrede sosyal, fen, sağlık, sanat ve eğitim bilimleri alanlarında öğrenim gören önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin disiplinler arası çalışmalarını tanıttıkları, paylaştıkları, tartıştıkları ve yeni bakış açıları elde ettikleri kongrede, öğrenciler sözlü bildiri ve poster bildiri ile disiplinler arası çalışmalarını araştırmacılara sundu.

Kongreye 6 öğretim üyesi, 2 doktora, 66 yüksek lisans, 156 lisans, 5 ön lisans öğrencisi kayıt yaptırdı.

Kongrenin açılışına çevirim içi ortamdan katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise çok disiplinli araştırma çalışmalarının önemini vurguladı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, kongre ile öğrencilerin güçlerini birleştirerek daha müreffeh, öz kaynakları daha güçlü bir Türkiye'ye yeni ufuklar açacaklarına gönülden inandığını söyledi.

Çiçek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından düzenlenen ve ülkemizde ilk disiplinler arası öğrenci kongresi olma özelliği taşıyan kongrenin yoğun katılımla tamamlandığını dile getirdi.

Toplam 43 oturumda gerçekleşen MSKÜ Ulusal Disiplinler Arası Öğrenci Kongresi'nde öğrenciler, 4 farklı salonda, disiplinler arası çalışmalarını diğer araştırmacılarla paylaşma fırsatı yakaladı.