Muğla'da Ulaşım Altyapısında Yenilikler

Muğla'da, kamu kurumlarıyla yapılan protokollerle kentin yol alt yapısının güçlendirildiği bildirildi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, kentte ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmaların sürdüğü, yeni tamamlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü binasının bağlantı yolu ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi A Kapı girişinde düzenleme çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan protokolle 14 milyon 360 bin liralık yatırımla 865 metre uzunluğundaki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü binasının bağlantı yolunda çalışmalara başlandığı kaydedildi.

Projenin ilk aşamasında hafriyat işlemlerinin yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, devamında kaldırım için zemin düzenlemeleri, 865 metre bordür döşemesi, 100 metre taş istinat duvarı ve 11 bin 230 metrekare parke kaplama çalışmalarının tamamlanacağı ifade edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi A Kapı girişinde 1 milyon 700 bin lira yatırımla başlatılan çalışmalarda değinilen açıklamada, "Şu ana kadar mevcut kaplama söküldü, zemin düzenlendi, 800 metre bordür döşendi ve 500 ton plent miks temel serildi. Ardından kaldırım için parke kaplama yapılacak ve kavşak düzenlemesi kapsamında sıcak asfalt serilecek." ifadelerine yer verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentin her noktasında vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak, ulaşımı güvenli ve konforlu hale getirecek projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini vurguladı.