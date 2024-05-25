Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Ula sarımsağı hasadı başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ula ilçesinde yetiştirilen sarımsağın hasadı yapılmaya başlandı. Ula sarımsağının aroması ve kendine has lezzetiyle kentin özgün tarımsal ürünlerinden biri olduğu belirtildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde yetiştirilen sarımsağın hasadı yapılıyor.

Kızılağaç Mahallesi'nde Osman Gülgün'ün çiftliğinde gerçekleştirilen hasat etkinliğinde üreticilerle bir araya gelen Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Ula sarımsağının aroması ve kendine has lezzetiyle kentin özgün tarımsal ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Değerli bir gen kaynağı olan sarımsağın daha fazla alanda yetiştirilmesi için öncü olmaya çalıştıklarını belirten Saylak, "Geçen yıl kasım ayında Ula sarımsağının yaygınlaştırılması amacıyla proje başlattık. Bu yıl hasat döneminde dekarda ortalama 1000 kilogramın üzerinde ürün bekleniyor." dedi.

Saylak, bilinçli üreticiler tarafından yetiştirilen yüksek kalite Ula sarımsağının üretim ve tanıtım çalışmalarını sürdüreceklerini, ürünün hem Ula hem de Muğla tarım ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Ula sarımsağının kendine has kırmızımsı kabuk rengi, 10-12 adetten oluşan iri diş ve baş yapısı, kokusu, tadı ve aromasıyla farklılık gösterdiğini dile getiren Saylak, "Diğer sarımsaklardan farklı biçimde ortasında diş oluşturmayan Ula sarımsağı bu kendisine has özellikleri nedeniyle bölgede tercih edilen bir ürün. Biz müdürlük olarak bu nadide ürünün yaygınlaştırılması, tarım ve turizme kazandırılması, ayrıca üretici gelirinin artırılması amacıyla çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Muğla Sanayi ve Ticaret Odasının 2022 yılında Ula sarımsağı için coğrafi işaret tescil başvurusu yaptığını belirten Saylak, süreci takip ettiklerini söyledi.

Üretici Osman Gülgün de Ula ve çevresinde taze ve kuru tüketimi yapılan sarımsağın piyasada 3'erli bağ halinde ve kilogramı 350-400 liradan alıcı bulduğunu ifade etti.

Yaklaşık 22 yıldır eşiyle çiftçilik yaptıklarını belirten Gülgün, "Yöremizin yerel ata türlerini koruyarak üretimimizin büyük kısmında kendi tohumlarımızı kullanıyoruz. Pazar konusunda hiç sıkıntı çekmiyoruz, doğrudan tüketiciye ulaşabiliyoruz. Biz bunu üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Gülgün, ürünün kuruma sürecinin ardından tezgahlarda yerini alacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Muğla Ula Güncel Haberler

Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

 Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

 Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Bakmadan Geçme

Jon Bon Jovi'nin oğluyla evlenen Millie Bobby Brown kimdir? Kaç yaşında, nereli? 2024 deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutlarının ne kadarı teslim edildi? Fatih Karagümrük Samsunspor maçı CANLI izle! (HD) 25 Mayıs Fatih Karagümrük Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Başkan Süheyl Batum, Dursun Özbek mi oldu? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi ne zaman, nerede yayınlanıyor? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 25 Mayıs Cumartesi Whatsapp sorunları! FA Cup Finali hangi kanalda? FA Cup Manchester City - Manchester United maçı nereden izlenir? Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman? Bridgerton 3. sezon 2. kısım hangi tarihte yayınlanacak? Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı 2024? Pril boykot mu? Pril İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Pril Türk malı mı, sahibi kim? Aras Kargo Cumartesi çalışıyor mu? Aras Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, kargo kabul ediyor mu 2024? Elazığspor - Orduspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Elazığspor - Orduspor maçı nereden izlenir? Bingo boykot mu? Bingo İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Bingo Türk malı mı, sahibi kim? Osman Beşel olayı ne? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel neden darp edildi? Osman Beşel kimdir? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel hangi partiden seçildi?
BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi

BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title