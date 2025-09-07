Haberler

Muğla'da Uçurumdan Yuvarlanan Otomobilde İki Can Kaybı

Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada, uçurumdan yuvarlanan otomobildeki Songül Karcı Gergin ve 2 yaşındaki oğlu Talha Taha hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Serpil Karcı'nın kontrolünü yitirdiği 48 M 0806 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobilden fırladığı belirlenen Songül Karcı Gergin ile oğlu Talha Taha'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Serpil Karcı ile Songül Karcı Gergin'in yaralanan 3 çocuğu ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Gülgün Akyokuş/ Seydikemer (Muğla)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
