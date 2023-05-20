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Muğla'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Muğla'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Muğla'nın Ula ilçesinde yaklaşık 30 metrelik uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde yaklaşık 30 metrelik uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Serçin Karahüseyinoğlu idaresindeki 34 JU 2299 plakalı otomobil, Akyaka Mahallesi Sakar mevkisinde uçuruma devrildi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakar mevkisinden ormanlık alana daha sonra Akyaka Mahallesi girişindeki kara yoluna devrilen otomobildeki sürücü, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Akyaka Muğla Ula Güncel Haberler

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