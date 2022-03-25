Uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler

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Uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA - Güncel
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 25 metrelik uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 25 metrelik uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

M.K. (40) idaresindeki 48 ACV 523 plakalı otomobil, Karagözler Mahallesi'nde yaklaşık 25 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan M.S. (21), T.K. (21) ve M.K. (21) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 3 yaralı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü ile M.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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