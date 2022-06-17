Muğla'da uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Muğla'nın Milas ilçesinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Muğla'nın Milas ilçesinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. G.Ç. idaresindeki 48 AFE 016 plakalı otomobil, Muğla-Milas kara yolu Boğayokuşu mevkisinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrildi. Kazada, sürücü ile Y.T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. AA / Durmuş Genç - Güncel İtfaiye Muğla Güncel Haberler

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