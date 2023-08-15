Muğla'da Uçuruma Devrilen Kamyonun Sürücüsü Kurtarıldı
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Muğla'nın Milas ilçesinde, Labranda yolunda uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü ekipler tarafından kurtarıldı. Sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Milas ilçesinde uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü ekiplerce kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 09 AGR 572 plakalı kamyon, Labranda yolunda yaklaşık 70 metre yükseklikten uçuruma devrildi.
Araçta sıkışan sürücü ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekibince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel