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Muğla'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Milyon 338 Bin Makaron Ele Geçirildi

Muğla'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Milyon 338 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçelerinde düzenlenen operasyonda, tütün kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 2 milyon 338 bin makaron ve diğer tütün ürünleri ele geçirildi. İki şüpheliden biri tutuklandı.

Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 milyon 338 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 milyon 338 bin makaron, 12,5 kilogram nargile tütünü, 791 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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