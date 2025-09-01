Muğla'da Turistik Tesislere Sıkı Denetim: 22 İşletmeye Kapatma Cezası

Muğla Valisi İdris Akbıyık, temmuz ayında denetlenen 62 turistik tesisten 22'si için kapatma işlemi başlatıldığını bildirdi.

Valilik 75. Yıl Salonu'nda düzenlenen "Medya Buluşması" toplantısında konuşan Akbıyık, Muğla'nın huzurlu ve güvenli bir kent olduğunu, bunun devamı için kolluk kuvvetlerinin 7 gün 24 saat görev yaptığını söyledi.

Valilik koordinasyonunda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce oluşturulan ekiplerce il genelinde turistik tesislerin denetimlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Akbıyık, temmuzda toplam 62 tesisin denetlendiğini, bunlardan 22'si için kapatma işlemi başlatıldığını kaydetti.

Jandarma ve emniyet güçlerinin temmuzda hanutçulukla mücadele kapsamında 16 işletmeye ve 1 kişiye idari para cezası uyguladığını, bir işletmeye de tutanak düzenlediğini ifade eden Akbıyık, "18 yaşından küçükleri eğlence mekanlarına alan 5 işletmeye idari para cezası uygulanırken, 3 işletmeye de tutanak düzenlenerek ilgili kuruma gönderildi. Yine ruhsatsız veya yüksek sesle müzik yayını yapan 41 işletmeye idari para cezası uygulandı. 56 işletme için tutanak düzenlenerek ilgili kuruma gönderildi. 5 işletmeye de kapatma cezası uygulandı." bilgisini verdi.

Hayasızca davranışlarda bulunulan bir işletmeye tutanak düzenlendiğini aktaran Akbıyık, bir İngiliz vatandaşına da adli işlem yapıldığını ifade etti.

Akbıyık, kaldırım işgali yaptığı tespit edilen 16 işletme ve kaçak veya sahte alkol kullanımı tespit edilen 4 işletmeye idari para cezası uygulandığını belirterek, 1 masaj salonuna idari para cezası kesildiğini, 1 işletmeye tutanak düzenlendiğini dile getirdi.

Turizm güvenliği kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığınca 1130 tekne ve yatın denetlendiğini, bunlardan 115'ine yasal işlem uygulandığını belirten Akbıyık, İl Göç İdaresi Müdürlüğünün 44 otelde denetim yaptığını, 25 düzensiz göçmenin yakalandığını kaydetti.

Akbıyık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce gıda güvenliği kapsamında 1659, turizm güvenliği kapsamında da 729 denetim faaliyeti gerçekleştirildiğini ve 25 işletmeye idari yaptırım uygulandığını aktardı.