Muğla'da Turistik Tesislere Eylül Ayında Güvenlik Denetimi

Muğla'da güvenli ve sürdürülebilir turizm için eylülde 484 otel ve tesis denetlendi, 5 tesis kapatıldı. Ayrıca, ruhsatsız işletmelere ve kaçak alkol satışına karşı sıkı denetimler yapıldı.

Muğla'da güvenli ve sürdürülebilir turizm için yapılan çalışmalar kapsamında eylülde 484 otel ve tesisin denetimi yapıldı, bunlardan 5'i eksiklikleri tamamlanıncaya kadar kapatıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık gazetecilere, İl Kültür Turizm Müdürlüğünce oluşturulan ekiplerin, eylül ayında il genelindeki turistik tesisleri denetlediğini söyledi.

Bu kapsamda 484 tesisin denetlendiğini belirten Akbıyık, 5 tesise kapatma işlemi yapıldığını kaydetti.

Jandarma ve emniyet güçlerinin de hanutçulukla mücadele kapsamında 2 işletmeye ve 1 kişiye idari para cezası uyguladığını vurgulayan Akbıyık, ruhsatsız veya yüksek sesle müzik yayını yapan 25 işletmeye tutanak tutulduğunu, 10 işletmeye kapatma cezası verildiğini, kaldırım işgali yaptığı tespit edilen 2 işletmeye idari işlem yapıldığını, kaçak ve sahte alkol satışı yaptığı tespit edilen 1 işletmeye para cezası verildiğini kaydetti.

Turizm güvenliği kapsamında ise Sahil Güvenlik Komutanlığınca 974 tekne ve yatın denetlendiğini aktaran Akbıyık, eksiklikleri tespit edilen 85 tekne ve yata 1 milyon 154 bin 758 lira para cezası uygulandığını ifade etti.

Göç İdaresi Müdürlüğünce 37 otelin denetlendiğini bildiren Akbıyık, bu kontrollerde 9 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi.

Vali Akbıyık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin gıda güvenliği kapsamında 1680, turizm güvenliği kapsamında 738 denetim faaliyeti gerçekleştirdiğini, 19 işletmeye idari yaptırım uygulandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
