Muğla'da turistik işletmelerde gıda denetimi yapıldı

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren turistik işletmelere yönelik gıda denetimi yaptı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, tüketici sağlığının korunması ve vatandaşlara güvenli gıda sunulması amacıyla günübirlik teknelerin de yer aldığı 252 turizm işletmesindeki gıdaları inceledi.

Denetimlerde 3 günübirlik gezi teknesinde sahte alkol ele geçirildi.

İl Müdürlüğüne bağlı gıda kontrol ekiplerince idari yaptırım uygulanan sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.