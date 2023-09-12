Muğla'da turist kılığındaki düzensiz göçmenler yakalandı

Muğla'da turist kılığına girerek yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 4 düzensiz göçmen polis ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Aydın Yolu Polis Kontrol Noktası'nda durdurulan araçta şort ve askılı kıyafet giyen turist görünümündeki 4 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü E.Y isimli şahıs gerekli işlemlerin ardından adli makamlarca tutuklandı. Yakalanan 4 düzensiz göçmen ise Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA