Muğla'da tur otobüsü kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi
Muğla'nın Ula ilçesinde freni boşalan tur otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada, ölenlerden bir kişinin eşi de hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
ÖLENLERDEN BİR KİŞİNİN EŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ, ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde freni boşalan tur otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada, ölenlerden Necla Doğu'nun eşi Mehmet Doğu da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Doğu'nun ölümüyle, kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Cavit AKGÜN/ MUĞLA,