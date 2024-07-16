Muğla'da Tur Otobüsü Kazasında Hayatını Kaybeden Melisa Gültekin Toprağa Verildi

MUĞLA'da, freni boşaldığı öne sürülen tur otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada hayatını kaybeden 3 kişiden 1'i olan Melisa Gültekin (11), Denizli'de toprağa verildi. Kazada yaralanan polis memuru babası Aykut Gültekin ve annesi Seher Gültekin, cenazede güçlükle ayakta durabildi.

Kaza, 13 Temmuz'da Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde meydana geldi. Denizli'den gezi için Muğla'ya hareket eden Mehmet Doğu idaresindeki 20 AIV 199 plakalı tur otobüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu, yol kenarında park halindeki 3 araca çarptı. Kazada 31 kişi yaralandı, Denizli'de görev yapan polis memuru Aykut Gültekin'in kızı Melisa Gültekin olay yerinde, tur otobüsü şoförü Mehmet Doğu ile eşi Necla Doğu da ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Melisa Gültekin'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edilip Denizli'ye getirildi. Bağbaşı Merkez Camisi'nde düzenlenen cenazeye aynı kazada yaralanan anne ve babası Seher-Aykut Gültekin çifti de katıldı. Çift güçlükle ayakta durabildi. Cenazeye emniyet müdür yardımcılarının yanı sıra çok sayıda polis memuru da katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Melisa Gültekin, Bağbaşı Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.