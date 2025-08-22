Muğla'da Tüfekli Saldırı: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, Kezban Süne (43), cadde üzerinde pusu kuran B.B.'nın (53) tüfekli saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Polis, silahı olay yerinde bıraktıktan sonra kaçan B.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.30 sıralarında, İsmet Paşa Mahallesi Özgürlük Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bekleyen ve isminin B.K. olduğu öğrenilen şüpheli, kendisine doğru gelen Kezban Süne'yi görünce çantasından çıkardığı tüfekle kadına iki kez ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Süne, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan silahı da olay yerinden bırakıp kaçtı. Silah sesleri endişe yaratırken çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kezban Süne'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede ise Süne'nin av tüfeğiyle göğüs ve karın kısmından vurularak yaşamını yitirdiği saptandı. Olay yeri ve çevresinde geniş çaplı araştırma yapıldı. Süne'nin cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince bölgede yapılan araştırmada av tüfeği ile 1 dolu ve 2 boş kartuş ele geçirildi. Ayrıca görgü tanıkları ve kamera kayıtları incelemeye alındı. Yapılan çalışmada B.K. isimli şüphelinin av tüfeği çantası ile bölgede beklediği ve daha sonra olayı gerçekleştirerek, kaçtığı tespit edildi. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.