Muğla'da trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti, böylece ölü sayısı 2'ye çıktı. Kazada 5 kişi de yaralandı.