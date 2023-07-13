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Muğla'da trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti, böylece ölü sayısı 2'ye çıktı. Kazada 5 kişi de yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Muğla-Fethiye kara yolunda meydana gelen kazada ağır yaralanan Harun Anaeli, sevk edildiği Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişi yaralandığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı.

Yakup A'nın kullandığı 17 KA 444 plakalı otomobil dün, Muğla-Fethiye kara yolunda karşı şeride geçerek 3 otomobile çarparak durabilmiş, kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fethiye Muğla Güncel Haberler

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