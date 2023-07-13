Muğla'da trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Güncel Haberler
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti, böylece ölü sayısı 2'ye çıktı. Kazada 5 kişi de yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Muğla-Fethiye kara yolunda meydana gelen kazada ağır yaralanan Harun Anaeli, sevk edildiği Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bir kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişi yaralandığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı.
Yakup A'nın kullandığı 17 KA 444 plakalı otomobil dün, Muğla-Fethiye kara yolunda karşı şeride geçerek 3 otomobile çarparak durabilmiş, kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel