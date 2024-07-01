Muğla'da trafik kazasında ağaçta asılı kalan yaralı kurtarıldı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından bir motosikletli ağaçta asılı kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde trafik kazasının ardından ağaçta asılı kalan yaralı, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Hürriyet Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen motosikletli, karıştığı kazanın ardından savrularak bölgedeki yaklaşık 5 metrelik ağaçta asılı kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye merdiveniyle yaralıya ulaşan ekipler, ağacın dallarını keserek yaralıyı kurtardı.
Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazada başka bir motosikletlinin de yaralandığı belirtildi.