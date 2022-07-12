Muğla'da trafik kazası geçirerek ölen öğrencinin cenaze namazını öğretmeni kıldırdı Muğla'nın Bodrum ilçesinde taksinin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden öğrencinin cenaze namazını öğretmeni kıldırdı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde taksinin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden öğrencinin cenaze namazını öğretmeni kıldırdı. Bitez Mahallesi'nde 9 Temmuz'da taksinin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Bodrum Fen Bilimleri Ortaokulundan mezun Arda Karakurt (15) için Gülsevim Rüşdü Kaynak Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Karakurt'un yakınları, arkadaşları, öğretmenleri, siyasi parti temsilcileri ve bazı STK temsilcileri katıldı. Karakurt'un cenaze namazını mezun olduğu okuldaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Memduh Emek kıldırdı. Cenaze namazının ardından cenaze, Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olay Turgutreis-Bodrum kara yolunda 9 Temmuz'da Ali K. yönetimindeki 48 T 7176 plakalı taksi karşıya geçmeye çalışan Arda Karakurt'a çarpmıştı. Ağır yaralanan Karakurt özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Gözaltına alınan taksi sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. AA / Osman Uras - Güncel Bodrum Bitez Muğla Güncel Haberler

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