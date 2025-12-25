Haberler

Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 1ölü, 1 yaralı

Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 1ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobilde Cihan Özbay hayatını kaybetti, kuzeni Şenol Özbay ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki Cihan Özbay (24) hayatını kaybetti, kuzeni olan sürücü Şenol Özbay (23) ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Muğla-Aydın kara yolu Bayır mevkisinde meydana geldi. Şenol Özbay'ın kullandığı 48 AYG 597 plakalı otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Cihan Özbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Özbay'ın kuzeni otomobil sürücüsü Şenol Özbay ise ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özbay'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Cihan Özbay'ın cansız bedeni ise savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Sadettin Saran alarmı! Adliye önünde dikkat çeken hareketlilik

Adliyede Saran hareketliliği! Onlarca polis ve TOMA bekliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı

İşte Rezan Epözdemir'in para aktardığı ünlü isimler
Muğla'da jandarmadan büyük baskın: 1 ton sahte içki piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Damacanalara doldurmuşlar, piyasaya sürülmeden yakalandı
Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu! Paraya para demiyor
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti

Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürüp aynı tabancayla intihar etti