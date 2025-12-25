Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 1ölü, 1 yaralı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki Cihan Özbay (24) hayatını kaybetti, kuzeni olan sürücü Şenol Özbay (23) ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Muğla-Aydın kara yolu Bayır mevkisinde meydana geldi. Şenol Özbay'ın kullandığı 48 AYG 597 plakalı otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Cihan Özbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Özbay'ın kuzeni otomobil sürücüsü Şenol Özbay ise ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özbay'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Cihan Özbay'ın cansız bedeni ise savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.