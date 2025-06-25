Muğla'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Muğla'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralanan sürücüler hastanelere kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Y.K. idaresindeki 07 CBD 367 plakalı otomobil, Patlangıç Mahallesi Hıdırlık mevkisindeki köprü kavşağında, O.T. yönetimindeki 48 F 7964 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Y.K'nin kullandığı otomobil, DSİ kanalı demir korkuluklarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Y.K. ve eşi S.K. ile diğer sürücü yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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